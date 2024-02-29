Bebeğini seven anne adayı o bakımını kesinlikle yaptırmalı

Hamilelikte diş sağlığı, hem anne hem de bebek için önemlidir. Diş Hekimi Sevgi Alagöz, anne adaylarının gebelik öncesinde ağız sağlıklarını kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtti ve uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Sevgi Alagöz, hamilelik döneminde karşılaşılabilecek riskleri önlemek için, anne adaylarının gebelik başlamadan önce kapsamlı bir ağız muayenesi yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Anne adaylarının hamilelik boyunca sağlıklı kalabilmeleri için, ağız ve diş sağlıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Bu amaçla, anne adaylarının, diş hekimlerini düzenli olarak ziyaret etmeleri de faydalı olacaktır. Sevgi Alagöz konuyla ilgili şöyle dedi:

“Günde 2 kez diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak etkili bir ağız bakımı için şarttır. Ağız gargarası kullanmak isteyenlerin doktorlarına danışmaları gerekir. Sabahları hamile kadınların daha duyarlı olması nedeniyle, gargara olarak su veya florür içeren ürünler tercih edilmelidir. Bu süreçte atıştırmalıklara dikkat edilmeli, şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır. Özellikle B12 ve C vitamini bakımından zengin besinler tüketilmelidir. Diş hekimine sık sık giderek, plak oluşumunun önlenmesi sağlanmalıdır. Vakit kaybetmeden tedavi edilmeyen sorunlar, anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir.”

Sevgi Alagöz, hamilelikte dişlerdeki plaklar ve diş eti hastalıklarının, hormonlardaki değişimlerle bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden ağız bakımına önem verilmelidir. Hamilelikte hormon seviyeleri yükseldiğinden, ağız dokusu dış etkilere karşı savunmasız hale gelir. Bakteri plakları oluşması için uygun bir ortam oluşur.” dedi.

Alagöz, hamilelikte en yaygın görülen ağız hastalıklarının gingivitis ve periodontitis olduğunu söyleyerek, şunları ekledi:

“Gebelikte yükselen östrojen ve progesteron hormonları, diş etlerindeki kan akışını artırır ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Hamileliğe uyum sağlamak için vücutta birçok fizyolojik değişiklik olur. Ağız içindeki değişikliklere bakıldığında, tükürük miktarı ve asitliği hamilelikte değişmez. Ayrıca hamilelikte ağız içindeki bazı mikrop türlerinin de çoğaldığı görülür. Bu mikroplar diş etlerinin kanamaya meyilli olmasına ve diş eti iltihabının şiddetlenmesine yol açar, ancak hamileliğin diş çürümesine neden olduğu veya çürümeyi hızlandırdığı kanıtlanmamıştır. Hamilelikte ağız içinde farklı hastalıklar ve yaralar ortaya çıkabilir. Piyojenik granülom veya hamileliğin epulisi olarak da bilinen iyi huylu diş eti yaraları, hamileliklerin yaklaşık yüzde 5’inde görülür. Hamilelik gingivitisinde, diş etleri kızarıktır ve diş fırçalarken bile kanayan hassas bir durum alır.”

