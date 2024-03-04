Bebeğinizin sizi duyduğundan emin olun. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Doç. Dr. Solmaz, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla, bebeklerde işitme kaybının sebepleri, işaretleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Dünyada her bin doğan bebekten 1 ila 3’ünün işitme kaybı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Solmaz, “Bu oran göz ardı edilemez. Bu bebeklerin tedavi ve tanısı gecikirse, konuşma gelişimleri aksar ve zarar görür. Bu çocuklarımız sosyal ve psikolojik olarak gelişemeyerek, topluma katılamazlar ve hayatlarını hem işitme hem de konuşma engelli bireyler olarak geçirirler” diye konuştu.

Doç. Dr. Solmaz, ülkemizde işitme tarama programının başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Doç. Dr. Solmaz, “Bu programın amacı, doğuştan ya da sonradan işitmesi azalan bebeklerimizi erken tanıyarak, dil ve konuşma gelişimlerine zarar gelmeden, sosyal ve psikolojik olarak gelişmelerine destek olmak ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırmaktır. İşitme kaybı çok hafiften çok ağıra kadar farklı düzeylerde olabilir. Bu yüzden her yeni doğan bebeğin hastanelerde mutlaka işitme taraması testine girmesi şarttır. Ayrıca bazı bebeklerimiz işitme riski açısından daha detaylı olarak araştırılmalı ve taramaları yapılmalıdır” dedi.

Bu risk faktörlerine dikkat Doç. Dr. Solmaz, doğum öncesi ve doğumda çeşitli sebeplerle bebeklerde işitme kaybı risklerinin oluşabileceğini vurguladı.

Solmaz, “Özellikle doğum öncesi ailede küçük yaşta işitme kaybı hikayesi varsa, anne hamileyken bazı ilaçlar kullanmış ya da bulaşıcı hastalıklar geçirmişse, hamilelikte trafik kazası ve travma gibi yaralanmalara uğramışsa bu çocuklar işitme kaybına yakalanmış olabilirler. Doğumda ise oksijensiz kalma, daha sonra solunum sıkıntısı çekme, yeni doğan yoğun bakımlarında ve küvözlerde 5 günden uzun tedavi görme, doğumda bebeğin kafa travması yaşama, doğan bebeklerde yüz, kulak, kafa bölgelerinde bazı şekil bozuklukları olması gibi durumlar işitme kaybı riski açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

Riskli bebeklere kontrol taramaları yapılmalı Doç. Dr. Solmaz, doğum sonrasındaki riskleri de anlattı.

Solmaz, “Bebeğin kan değişimi yapacak kadar sararma, damardan iç kulağa zarar verebilecek ilaçlar alması ya da menenjit gibi ateşli hastalıklar geçirmesi halinde bu bebekler de riskli bebeklerimizdir. Bu yüzden bunlara sağlıklı bebeklerden daha çok dikkat etmeli, daha ayrıntılı inceleme yapmalıyız. Bu sebeple doğum sonrasında yapılan tarama testlerinde işitme normal olsa bile bu riskli bebeklerimizin daha üst merkezlerde yeniden kontrol tarama testlerinin yapılması gerekir” dedi.