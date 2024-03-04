Özgür Özel'den 'Türkiye İttifakı' çıkışı 'Ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin'

Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den 'Türkiye İttifakı' çıkışı 'Ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı vurgusu yaparak "Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir, itirazları sömürüyedir, itirazları yolsuzluğadır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz'da vatandaşlara seslenerek açıklamalarda bulundu.

Yaptığı konuşmada emeklilerin aldığı en düşük emekli maaşına tepki gösteren Özel, "Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde 3 Kasım 2002'de, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücrete denk geliyordu. Bugünkü hesapla 25-26 bin lira olması gerekiyor. O gün en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan hesaplasın baksın. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira, 2,5 çeyrek altın bile alınamıyor" dedi.

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Açıklamasında Erdoğan'ı eleştiren Özgür Özel, şunları "Yani Tayyip Erdoğan geldi, başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı, ekonomistim dedi, emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altını aldı. Yazıklar olsun böyle iktidara." diye konuştu.

ERDOĞAN'A EKEKLİ MAAŞI TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklamaya tepki gösteren Özel, "'Emeklinin maaşına zam yaparsam çalışanların maaşını ödeyemem' diyor. Sanki emekli ile çalışan birbirinin karşıtıymış gibi onları karşı karşıya getirmeye çalışıyor." dedi. Özel Erdoğan'a 'Kulağını aç da dinle" sözleri ile seslenerek bugünün çalışanlarının yarının emeklileri, bugünün emeklilerinin de dünün çalışanları olduğunu vurguladı. Özgür özle "Çalışan da emekli de bizim canımız. Esas hakkımızı istediğimiz beşli çetelerdir, saray müteahhitleridir, senin yandaşlarındır." diye konuştu.

YEREL SEÇİM MESAJI

Özgür Özel konuşmasının 31 Mart yerel seçimleri bölümünde 31 Mart seçimlerinin yerel seçimlerden öte bir seçim olduğunu vurguladı. Özgür Özel "31 Mart seçimi elbette bir yerel seçim. Ancak esas olarak 31 Mart seçimi; bu iktidar, bu emekliyi, bu yoksulları, bu işsizleri görmezden görmeden 4 yıl daha dursun mu, yoksa siyasette bir denge kurulsun mu? Bunun karşısına kimse durmasın ezip geçsin mi bizi, yoksa bir kendine gelsin hesabını kitabını ona göre yapsın mı? İşte bu seçim, hangi partiden olursa olsun eğer zamdan, eğer yoksulluktan, eğer işsizlikten şikayeti varsa sarı kartı gösterme, kırmızı ışığı yakma seçimidir." diye konuştu.

"SEÇMENİN İTİRAZI BİTMEDİ Kİ İTTİFAKIMIZ BİTSİN"

Konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yapan da yapan Özgür Özel, "Bu seçimde bütün Türkiye'den, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir büyük ittifakı dikmesini bekliyoruz. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır... Bu ittifakın içinde sosyal demokratlar da var. Bu ittifakın içinde muhafazakar demokratlar da var, milliyetçi demokratlar da var. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir, itirazları sömürüyedir, itirazları yolsuzluğadır" sözlerini kullandı.

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