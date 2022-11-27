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Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 

İstanbul Sultangazi'de kucağındaki bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice Haci, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:44
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Bebeğiyle yürürken silahla öldürülmüştü: Sultangazi'deki vahşette 9 gözaltı

Bebeğiyle yolda yürürken öldürülmüştü! O vahşette yeni gelişme 
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İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün akşamüstü kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci, silahlı saldırıya uğradı.

Haci, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, saldırıda kucağından düşen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, şüphelilerin adrese araçla geldikleri belirledi. Polis, olayda kullanılan araçtaki 9 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

ANNE VE BABASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Polisin araştırmasında Hatice Haci'nin geçmiş bir tarihte Suriye’de evlendiği, Suriye’deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi.(AA)

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