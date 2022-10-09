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Savunması ‘pes’ dedirtti! Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı

Ordu'da ayrı yaşadığı eşini, evine giderek 6 yerinden bıçaklayan adam, "Cahillik yaptım" diyerek kendini savundu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 05:34
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Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı, "cahillik yaptım" dedi

Savunması ‘pes’ dedirtti! Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçakladı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan koca, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA’nın haberine göre; 3 Ekim tarihinde ayrı yaşadığı eşi Canan T.'yi (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T. (38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili de aranan Naci T., adliyeye sevk edilmesi sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderildi.

“CAHİLLİK YAPTIM”

Naci T. emniyetteki ifadesinde, “Eşimle benim arama akrabaların girmesinin ardından eşimle aram bozuldu. Sonra eşimle boşanma durumuna geldik. Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık, daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım" dedi.

TUTUKLANDI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36) 6 yerinden bıçakla yaralayıp kaçan, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla dere kenarında yakalanan Naci Türk (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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