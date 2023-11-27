Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalı?

İşte bebek kıyafetlerini yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli ayrıntılar...

Söz konusu bebekler olduğu zaman beslenmeden temizliğe, temizlikten bakıma kadar her şeyde dikkatli olmak gerekir. Bebeğiniz için baktığınız birbirinden şirin kıyafetlerin en az güzelliği kadar hijyenik olması da çok önemlidir. Biz yetişkinlere göre çok daha hassas ve narin yapıda olan bebeklerin bağışıklık sistemi güçsüz olduğundan dolayı bakterilere karşı daha açık olurlar. Bebeğinizin en güzel zamanlarını hastalıklarla boğuşarak geçirmesini istemiyorsanız, gelişimine katkı sağlayacak faydalı besinler tüketmesini sağlayabilirsiniz.

Beslenmenin dışında bebeğinizin sık sık temas edeceği oyuncakların ya da ürünlerin hijyenik olmasına dikkat ederek sağlığını koruyabilirsiniz. Bu anlamda dikkat edebileceğiniz en önemli şey, kıyafetlerin doğru ve hijyenik yöntemlerle temizlenip bebeğinize zarar vermemesidir. Direkt olarak cildine temas edecek olan kıyafetlerin nasıl yıkanması gerektiğini bilmiyorsanız, bazı önemli önerileri göz önünde bulundurarak yeterli bir temizlik sağlayabilirsiniz.

NASIL DETERJAN KULLANILMALI?

Bebek kıyafetlerinin yıkanmasıyla ilgili yapılan yaygın hatalardan birisi de bebeğin en az 1 yaşına gelene kadar yetişkin kıyafetleriyle bir arada yıkanmasıdır. Yumuşatıcı ve deterjanların alerjik reaksiyonlara neden olmaması için bebeğinize uygun olan ürünü seçmelisiniz. Deterjan seçimi yaparken hoş kokmasından ziyade en iyi temizleyenin ve sağlıklı olanın tercih edilmesi daha doğrudur. Bu nedenle kıyafet temizliği için kimyasal içermeyen ancak, anti alerjik yapıda olmasına dikkat etmelisiniz. Hassas cilde uyumlu tasarlanan bebek kıyafetlerde kullanan deterjanların kimyasallardan dolayı tahriş sorunlarını da engeller.

MAKİNEDE NASIL YIKANMALI?

Bebek kıyafetleri makinede yıkama

Bebeğinizin kirlenen kıyafetlerindeki bakterileri temizlemek için pamukluysa makinede 65 derecede yıkayabilirsiniz. Kumaşı daha hassas bir türdeyse 40 derecelik ısı yeterlidir. Küçük parçaları yıkarken çamaşır filesi kullanabilirsiniz.

HİÇ GİYİLMEMİŞ KIYAFET NASIL YIKANMALI?

Paketli bir şekilde satın alınan bebek kıyafetini kullanmasanız bile yıkamanızda fayda var. Yıkamanızda ki asıl amaç kıyafeti kimyasallardan arındırmak iken, açıkta duran kıyafetleri de bakterilerden için gereklidir.

BEBEK KIYAFETLERİ YIKAMANIN ETKİLİ PÜF NOKTALARI

Bebeğinizin giysilerinde çamaşır suyu ya da kimyasal içeriği fazla olan deterjanlar kesinlikle kullanmayın. Bu tür deterjanlar ciltte kaşıntıya, kızarıklığa ve yan etkiye neden oluşturacağından, özel üretilen deterjanları ya da sabun tozlarını tercih edin.

İlkbahar ve yaz aylarında yıkadığınız bebeğinizin giysilerini kesinlikle güneş gören bir yerde kurutun. Böylece bakteriler kısa zamanda kaybolacaktır. Kuruyan çamaşırları ise serin ve kuru yerde ya da çocuğunuzun dolabına koyun. Bebeğinizin giysilerini yıkarken naftalin ve güve ilacı kullanmayın.

Yeni doğan bebeklerin cildi, yetişkin kimselerinkine göre hassas olduğundan, daha çok dikkat edilerek hareket edilmelidir. Bu nedenle kıyafetlerin bebeğin cildine zarar vermemesi için yetişkinlerin kıyafetlerinin haricinde, yalnızca bebek giysilerinin yıkanması daha doğru olacaktır.

Giysilerde bulunan etiketleri kesmeyi unutmayın. Böylece bebeğinizin cildini tahriş olmasını önlemiş olursunuz.

Bebeğinize aldığınız kıyafetleri yıkamadan sakın giydirmeyin. Yıkadıktan sonra giysileri ütülemeniz mikropların kırılmasını sağlayacaktır.