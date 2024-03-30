Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek

Kaynak: Haber Merkezi
Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek
Milli Emlak, yatırımcıları heyecanlandıracak fırsat...Üç ile Milli Emlak piyangosu vurdu. İşte detaylar.

Türkiye'de üç ile Milli Emlak piyangosu vurdu. O iller belli oldu. Sivas, Edirne ve Bayburt illerinde bulunan arazilerini satışa sunuyor. Nisan ayı içerisinde yapılacak ihalelerle arazilere satışa çıkarılacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden yayımlanan Nisan 2024 ihaleleri, yatırımcıların bu önemli fırsatı kaçırmaması için heyecanla bekleniyor

MİLLİ EMLAK PİYANGOSU

Milli Emlak'ın satışa çıkardığı araziler, Sivas, Edirne ve Bayburt'ta olduğu öğrenildi. Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan arazi, tahmini satış bedeli 160 bin Türk Lirası...Rakam dikkat çekici. Edirne'nin Havsa ilçesindeki arazinin ise tahmini satış fiyatı 1 milyon lira olarak açıklandı. Bayburt'taki Milli Emlak'ın satış listesine koyduğu arasinin fiyatı ise cep telefonu fiyatından ucuz. Bayburt'un Merkez ilçesindeki arazi ise uygun fiyatıyla, 29 bin Türk Lirası tahmini satış bedeliyle yatırımcılara sunulacak.

MİLLİ EMLAK'TAN SİVAS, EDİRNE VE BAYBURT'TA YENİ ARAZİ FIRSATLARI

Milli Emlak, yatırımcılara sunduğu fırsatlar devam ediyor. Sivas, Edirne ve Bayburt illerinde bulunan arazilerin ihalesi Nisan ayında yapılacak.

Milli Emlak ihale tarihlerini açıkladı. İşte o detaylar şöyle:

Sivas Zara arazisi için ihale tarihi 25 Nisan 2024, saat 16:00, ihale yeri Sivas/Zara.

Edirne Havsa arazisi için ihale tarihi 24 Nisan 2024, saat 10:00, ihale yeri Edirne/Havsa.

Bayburt Merkez arazisi için ihale tarihi 16 Nisan 2024, saat 11:50, ihale yeri Bayburt/Merkez

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