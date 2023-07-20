Bedelli askerliğin fiyatı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bedelli Askerlik ücretini açıkladı.

Bedelli askerliğin 122 bin 351 lira olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. “Personel ve askerî öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmekte; bu yıl için planlanan alım/temin faaliyetleri devam etmektedir.” denilen açıklamada, “Bu kapsamda; 2023 yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına askerî öğrenci temin faaliyetleri 4 Ağustos’a kadar Kara Harp Okulu yerleşkesinde devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." ifadelerini kullandı.