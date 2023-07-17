Tarkan ve Sinan Oğan birlikte bedelli askerlik mi yaptı. Fotoğraf ortalığı karıştırdı

Türkiye’nin dünyaca ünlü megastar lakaplı sanatçısı Tarkan ile ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aynı karede olduğu iddia edilen bir askerlik fotoğrafı gündem yarattı.

Sosyal medyada bir kullanıcının, babasının askerlik fotosunu paylaştığı, Tarkan ve Sinan Oğan’ın da aynı bölükte bedelli askerlik yaptığını iddia ettiği paylaşım çok konuşuldu.

İddiayı gündeme getiren kullanıcı; Babam, Sinan Oğan ve Tarkan aynı bölükteymiş" ifadelerini kullandı. Ömer isimli kullanıcı başka bir açıklamada da "Tarihleri bilmiyorum ama bu dönem uzun zaman sonra ilk defa bedelli askerlik çıkan dönem. Ondan dolayı bedelli bekleyen herkes (genelde işi gücü olan insanlar) bu dönemde askerlik yapmış" dedi.

Konuyla ilgili iki taraftan da henüz açıklama yapılmadı.