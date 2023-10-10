Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı

TOLGA ŞAHİN YAZDI!

Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı

28 günlük bedelli askerlik süresinin enflasyona oranla çok yüksek olmasından dert yanan binlerce bedelli askerlik mağduru AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin bedelli askerlikte afet eğitimi önergesinden gelecek sevindirici bir haberi bekliyordu.

Çelebi, geçtiğimiz dönem meclisin kapanmasına az bir süre kala Deprem Araştırma Komisyonu’nda “Bedelli Askerlikte Afet eğitimi verilmesi”ne yönelik önergesini sundu.

Tabii bu haber mağdurlarda bir umut ışığı oldu.

Telefonum, mail kutum doldu taştı bu gelişme sonrası.

Sayın Çelebi ile o dönem yaptığım görüşmede, deprem Komisyonu’nda bedellilere afet eğitimi verilsin önerisinin nasıl karşılandığını sordum.

Çelebi, önerinin olumlu karşılandığını aktarırken 8 Nisan’da meclisin tatile girecek olması nedeniyle önerinin bu döneme yetişmeyeceğini ifade etmişti.

Çelebi önerisiyle ilgili fikrini de şu sözlerle ifade etmişti:

“Bu konuda profesyonel olarak komando birliklerinde de arama kurtarmacıların yetişmesiyle ilgili önergemiz vardı. Onu zaten jandarma kendi içerisinde başlatmış. Bu olumlu bir gelişme.

Gönüllü arama kurtarmacılar için de bedellileri önerdik biz. Bunun zamanla olgunlaşacağını değerlendiriyorum ben. Böyle bir planlama yapılabilir, bunu takip edeceğiz biz de”

Meclisin tatile girmesi sonrası ise mağdurlar yaz boyunca herhangi bir gelişme olup olmadığına yönelik mesajlar yağdırdı!

Yaz tatili olması sebebiyle mağdurlara bir geri dönüş sağlayamadım ancak mecliste yeni dönemin başlamasıyla birlikte açtım telefonu sayın Çelebi’yle görüştüm.

Çelebi’nin aktardığına göre, şu an meclis Suriye ve Irak tezkeresi görüşmeleriyle meşgul, sonrasında da uluslararası antlaşmalar ve bütçe görüşmeleri olacak.

Dolayısıyla meclisin işi şu an başından aşkın!

Meclise önerinin gelmesi için ise komisyonun olumlu bir kararının çıkması gerekiyor.

Çelebi’nin aktardığına göre ayrıca konuyla ilgili bakanlığın da bir çalışma yapması gerekiyor.

Çelebi, bakanlığın bu yönde bir çalışmasının olup olmadığını ise bilmediğini aktardı.

Anlayacağınız şu an için bedelli askerlik mağdurlarına sevindirici bir haber veremiyorum.

Ama yoğun meclis gündeminin ardından Çelebi ile tekrar görüşüp konunun takipçisi olmaya devam edeceğim.

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