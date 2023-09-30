Begüm Öner’in ilginç hobisi ortaya çıktı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy ile bir davete katılan Begüm Öner hobisinden ilk kez bahsetti. Dedesinin doktor olduğunu ve bu nedenle ilginç bir hobisi olduğunu açıkladı.

Begüm Öner’in ilginç hobisi duyanları şaşkına çevirdi. Güzel oyuncu, doktor raporlarını okuduğunu ve kendisine gelen yakınlarına bu konuda kimi zaman yardımcı olduğunu söyledi.

"OYUNCU OLMASAM DOKTOR OLURDUM"

Tıp dünyasına meraklı olduğunu belirten Öner şöyle konuştu:

Belki oyuncu olmasam doktor olabilirdim. Doktorluk biraz özel ilgi alanım gibi. Yakınlarımız bana ‘Begüm anladığın bir şey mi? Bakabilir misin?’ diyorlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı oluyorum onlara.Bu yönümü çok sonradan keşfettim, tabii oyunculukta memnunum ama gerçekten hobiden öteye değil bu durum. Makaleler okumaktan ve insanların yazdığı tezleri incelemkten keyif alıyorum.