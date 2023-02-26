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Depremzedeler 'Seksenler' dizi setinde. Onlar oturdu oyuncular servis yaptı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirilen afetzede çocuklar ve aileleriyle dizi setinde bir araya geldi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:32
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Onlar oturdu oyuncular servis yaptı. Depremzedeler 'Seksenler' dizi setinde.

Depremzedeler 'Seksenler' dizi setinde. Onlar oturdu oyuncular servis yaptı
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Seksenler dizisinin Darıca’daki platosu çok özel misafirleri ağırladı. Yapımcı Birol Güven çeşitli yerlerden gelen depremzede ailelere dizinin oyuncularıyla beraber moral verdi.

Dizi setini depremzedelere açan yapımcı Birol Güven “85 milyon depremzedeyiz… Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizle Seksenler dizisinin Çınar Ağacı’na sığındık, yaralarımızı hep beraber sarıyoruz” yorumunu yaptı.

Dizinin oyuncuları deprem felaketi yaşayan ailelerle tek tek ilgilendi. Fenomen dizinin oyuncuları büyük bir travma atlatan ailelere servis yaptı.

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