Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka oğlunu paylaştı. Görenler kardeşi zannetti

Seksenler'de hayat verdiği Nazlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Yasemin Çonka, oğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Oğlu ile benzerliği herkesi şaşırtan ünlü oyuncuya ''Kardeşiniz sandım'' gibi yorumlar yapıldı.

Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka oğlunu paylaştı. Görenler kardeşi zannetti

Bir dönemin efsane dizisi Seksenler'de hayat verdiği Nazlı karakteriyle büyük beğeni toplayan Yasemin Çonka sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Son olarak Aşkın Tarifi dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncunun oğlunu görenler şoke oluyor. Oğlu ile benzerliği herkesi şaşırtan ünlü oyuncuya ''Kardeşiniz sandım'' gibi yorumlar yapıldı.

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'Seksenler' dizisi başta olmak üzere; 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren Yasemin Çonka sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oğlu Sarp Çonka ile fotoğraflarını sık sık paylaşan ünlü oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Yasemin Çonka'nun oğlu Sarp ile fotoğraflarını görenler gözlerine inanamıyor. Benzerlikleri gündem olan anne ile oğlun pozlarına sosyal medyada; 'Abla-kardeş gibi', 'Kardeşiniz sandım', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlar yapılıyor.

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