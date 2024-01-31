Bekir Bozdağ’ın bu videosu sosyal medyayı salladı. TBMM'de FETÖ’ye bakın nasıl övgüler dizmiş

Serhat Ağa
Bekir Bozdağ’ın bu videosu sosyal medyayı salladı. TBMM'de FETÖ’ye bakın nasıl övgüler dizmiş
AKP’li ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın 2011 yılındaki FETÖ’yü övdüğü videosu viral oldu.

Eski Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ TİP'in Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekillliğinin düşürülmesi kararını okudu.

Bozdağ'ın kararı okuduğu sırada ise dikkat çeken bir olay yaşanmış CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu elindeki Anayasa kitapçığını fırlatmıştı.

Bu olayların ardından Bozdağ sosyal medyanın hedefine oturdu.

AKP'li siyasetçi Bekir Bozdağ'ın, 2011'de TBMM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşma tekrar gündem oldu.

FETÖ’ye övgüler dizen Bozdağ şunları diyor:

Fetullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık.

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Öte yandan gezi parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra düşürüldü.

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