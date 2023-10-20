Belçika Adalet Bakanı, iki İsveçlinin öldüğü saldırıyla ilgili ihmali nedeniyle istifa etti

Van Quickenborne, yaptığı basın toplantısında, "kabul edilemez bir hata"nın sorumluluğunu aldığını belirtti.

Saldırgan iltica başvurusu reddedilmişti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 16 Ekim’de iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin Tunuslu olduğu, 2019’da yaptığı iltica başvurusunun 2021’de reddedildiği ancak Belçika’da kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Saldırganın ülkesi tarafından 15 Ağustos 2022’de iadesinin istendiği ancak Belçika federal savcılığının bu talebi işleme almadığı anlaşılmıştı.

Başbakan istifayı kabul etti

Van Quickenborne’nun istifasını Başbakan Alexander de Croo’ya sunduğunu söyledi. De Croo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, van Quickenborne’nun istifasını kabul ettiğini duyurdu. Van Quickenborne, göreve geldiği 2020’den bu yana Müslüman toplum tarafından ayrımcı politika izlediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeydi.