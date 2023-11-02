Avrupa İstatistik Ofisi utanç tablosunu ortaya çıkardı

Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi utanç tablosunu ortaya çıkardı

Avrupa ülkelerine iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. 2023 yılı bitmeden eylül ayı itibariyle yıllık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre 2023 yılının ilk dokuz ayında AB ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı 51 bini aştı. Eski rekor 2022 yılında 48 bin 615 başvuru ile kırılmıştı.

Türk vatandaşlarının en çok iltica başvurusu yaptığı ülke açık ara Almanya oldu. 2023 yılındaki rekor artışta Almanya’ya yapılan başvurular etkili oldu. Geçici verilere göre Almanya 35 binden fazla başvuru ile tüm başvurular içinde yüzde 69 paya sahip.

AVRUPA’YA 51 BİN TÜRK VATANDAŞI İLTİCA ETTİ

2008-2015 yılları arasında AB ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı 4 bin civarında seyretti ve 5 binin üzerine çıkmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016’dan sonra ise iltica sayısı hızla arttı. 2016’da ilk kez iltica sayısı 10 bin sınırına dayanırken Covid-19 öncesi 2019 yılında bu sayı 23 bini aştı. 2022 yılında ise 48 bin 615 Türk vatandaşı ilk kez AB’ye iltica etti.

2023 yılı yaz aylarında ise Almanya’ya rekor seviyede başvuru gerçekleşti. Bu genel toplama da yansıdı. Bazı ülkelerin Eylül ayı verileri eksik olmasına rağmen Eylül ayı itibariyle 2023 yılında en az 51 bin 415 Türk vatandaşı AB ülkelerine ilk kez iltica etti. Sene sonuna kadar bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2023’TE 10 BAŞVURUDAN 7’Sİ ALMANYA’YA

2023 yılında Ocak-Eylül arasında 35 bin 235 Türk vatandaşı Almanya’ya ilk kez iltica etti. Bu sayı toplamın yüzde 69’una karşılık geliyor. Bu da 10 iltica başvurusundan 7’sinin Almanya’ya gerçekleşti anlamına geliyor. Eksik verilerin eklenmesiyle bu oran çok az düşebilir.

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ALMANYA’DA AYLIK BAZDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

2008 başından bu yana aylık bazda Almanya’ya Türk vatandaşlarının yaptığı ilk iltica başvuru sayısı 2023 yılına kadar hiç 5 bine ulaşmamıştı. Kasım 2022’de 4 bin 730 başvuru ile tüm zamanların rekoru kırılmıştı. 2023 yılında ise aylık bazda Almanya başvurularında rekor üstüne rekor geldi. Ağustos 2023’te 5 bin 620 Türk vatandaşı Almanya’ya iltica etti. Böylece ilk kez 5 bin sınırı aşıldı. Eylül ayında yeni bir rekor daha geldi. 6 bin 440 başvuru ile 6 bin sınırı da ilk kez geçildi.

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ALMANYA’YA İLTİCA BAŞVURUSUNDA TÜRK VATANDAŞLARI SURİYELİLERİ GEÇTİ Mİ?

2023’te Ocak-Eylül döneminde Almanya’ya 71 bin 840 Suriyeli iltica başvurusu yaptı. Aynı dönemde başvuru yapan Türk vatandaşı sayısı ise 35 bin 285 oldu. Ancak Türk vatandaşlarının yaptığı başvuru sayısı bu şekilde artmaya devam ederse aylık bazda Türk vatandaşlarının Suriyelileri geçmesi gündeme gelebilir.

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TÜRK VATANDAŞLARI SURİYELİ VE AFGANLARDAN SONRA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Eurostat’ın son paylaştığı bültende iltica sayısında Türk vatandaşları Suriyeli ve Afganlardan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Temmuz ayında 14 bin 835 Suriye vatandaşı, 8 bin 105 Afgan ve 5 bin 905 Türk vatandaşı AB ülkelerine iltica etti.

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