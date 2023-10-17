Belçika İsveç maçı öncesi silahlı saldırı şoku. İki kişi hayatını kaybetti. Karşılaşma yarıda kaldı

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncular ikinci yarıya çıkmak istemeyince yarıda kaldı.

Maç öncesi Brüksel'de gerçekleşen silahlı saldırıda iki İsveçli taraftar hayatını kaybetmişti.

Saldırının gerçekleştiği nokta King Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede yer alıyor.

Belçikalı milli takım oyuncuları da İsveçli oyuncuların kararına destek verdi.

Saldırı tehdidinin sürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Herhangi bir şüpheli henüz gözaltına alınmadı.

Stadyum anonsunda seyircilerin güvenlikleri için stadyumda kalmaya devam etmeleri tavsiye edildi.

Olaya ilişkin olduğu bildirilen videoda, floresan turuncu ceketli ve beyaz kasklı bir silahlı adamın, İsveçli taraftarı kovaladığı görülüyor.