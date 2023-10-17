Belçika İsveç maçı öncesi silahlı saldırı şoku. İki kişi hayatını kaybetti. Karşılaşma yarıda kaldı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanan Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların vatandaşlarına yapılan silahlı saldırıyı öğrenmesi ve ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle ertelendi.

Belçika İsveç maçı öncesi silahlı saldırı şoku. İki kişi hayatını kaybetti. Karşılaşma yarıda kaldı

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncular ikinci yarıya çıkmak istemeyince yarıda kaldı.

Maç öncesi Brüksel'de gerçekleşen silahlı saldırıda iki İsveçli taraftar hayatını kaybetmişti.

Saldırının gerçekleştiği nokta King Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede yer alıyor.

Belçikalı milli takım oyuncuları da İsveçli oyuncuların kararına destek verdi.

Saldırı tehdidinin sürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Herhangi bir şüpheli henüz gözaltına alınmadı.

Stadyum anonsunda seyircilerin güvenlikleri için stadyumda kalmaya devam etmeleri tavsiye edildi.

Olaya ilişkin olduğu bildirilen videoda, floresan turuncu ceketli ve beyaz kasklı bir silahlı adamın, İsveçli taraftarı kovaladığı görülüyor.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..." Ekonomi
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..."
Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye soran muhabire tehdit: Eski karateciyim, boğazını delerim Yaşam
Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye soran muhabire tehdit: Eski karateciyim, boğazını delerim
Karabük'te iş hanına giren ayı esnafa saldırdı Yaşam
Karabük'te iş hanına giren ayı esnafa saldırdı
İran’dan İsrail’e flaş mesaj: Hizbullah ilerleyen saatlerde ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir Dünya
İran’dan İsrail’e flaş mesaj: Hizbullah ilerleyen saatlerde ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir
Belçika'da 2 kişiyi öldüren silahlı saldırgan yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi Video
Belçika'da 2 kişiyi öldüren silahlı saldırgan yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi
Derisi yüzülerek öldürülen Türk şair Yazarlar
Derisi yüzülerek öldürülen Türk şair
Dondurma kamyonunda ölüler!!! Yazarlar
Dondurma kamyonunda ölüler!!!