Yunanistan'da çiftçilerden traktörlü protesto

Selanik Uluslararası Fuar Merkezi'nde organize edilen "Agrotica" fuarı alanı önünde traktörleriyle bir araya gelen çiftçiler, hükümetle iletişime geçmek istediklerini ifade ederek, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının indirilmesini talep etti.

Arıcılar, besiciler ve balıkçıların da destekte bulunduğu eylemde, sembolik olarak bir tabut da yer aldı.

Yaklaşık 3 saat devam eden protesto arbede olmadan sona erdi.

Göstericilere destek vermek adına eylem alanında olan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, yaptığı açıklamada, "Bir yandan fuar gerçekleştiriliyor diğer yandan da çiftçiler fuar alanının dışında eylem yapıyor." diye konuştu.

Yunanistan'da tarım sektöründe pek çok problem meydana geldiğini belirten Ferhat, çiftçilerin artık ekonomik zorluklarla başa çıkamadıklarını belirtti.

Üretim maliyetinin çok yüksek olması yüzünden eylemlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Ferhat, "Çiftçiler bugün burada hükümete sesleniyor ve taleplerinin yerine getirilmesini istiyor." dedi.

Ferhat, Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlık mensubu çiftçilerin ise "çok daha zor" durumda olduğuna dikkat çekti.

Batı Trakya'nın ekonomik anlamda kalkınması gerektiğini belirten Ferhat, bölgedeki ürünlerin kaliteli olmasına karşın piyasalarda yer bulamadığını söyledi.