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Ünlü yazar kendini müzede camdan bir odaya kapattı. Bir ay boyunca hiç çıkmayacak

Belçikalı ünlü yazar Saskia De Coster, yeni kitabı için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere kendisini cam bir odaya kapattı. De Coster, bir müzedeki cam odada kitabını yazarken kendisini ziyaretçilere sergileyecek.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 05:32
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Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak

Ünlü yazar kendini müzede camdan bir odaya kapattı. Bir ay boyunca hiç çıkmayacak
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Belçikalı yazar Saskia De Coster, yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere cam bir odaya kapandı.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 1

AA’nın haberine göre; Belçika'nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesinde cam duvarlı 12 metrekarelik odaya yerleşen yazar De Coster, burada bir ay boyunca yeni kitabını tamamlamak için çalışacak.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 2

Performansına "Yazar Burada" adını veren De Coster, yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 3

ZİYARETÇİLER YAZARI İZLEYEBİLECEK

üzeyi gezen ziyaretçiler, kitabını yazarken yazarı izleyebilecek. Odada sadece bir bilgisayar, masa, sandalye ve yazarın her gün için yanına aldığı 28 kitap bulunacak.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 4

GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI CAM ODANIN ARKASINDA GİDERECEK

De Coster, odada kaldığı süre boyunca telefon ve sosyal medya kullanmayacak, kimseyle konuşmayacak.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 5

"EN KÖTÜ İHTİMALLE DENEYİMLERİM ZENGİNLEŞECEK"

Performansı hakkında Belçika basınına konuşan De Coster, "İdealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap. En kötü ihtimalle deneyimlerim zenginleşecek." dedi.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 7

Belçikalı yazar, "Küçüklüğümden beri münzeviler beni büyülemiştir. Bence histeri ile mistisizm arasında ince bir çizgi var. Gerçeklikten bu şekilde kopmak insanı daha üst bir boyuta çıkarıyor ve insana zihninde özgürlük veriyor. Çocukken de evimizin bahçesinde kendi başıma oturup hayal dünyamın coşmasına izin verirdim." diye konuştu.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 8

De Coster, ayrıca yazmayı gizli veya gizemli bir eylem olmaktan çıkarmak, "görünmeyen emeği görünür kılmak" istediğini söyledi.

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 9

Belçikalı yazar Saskia De Coster cam odaya kapandı: Bir ay boyunca çıkmayacak, kimse ile konuşmayacak - 10

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