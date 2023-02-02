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Ünlü yazar Murathan Mungan'dan yürek burkan itiraf. “Öz annemi 17 yaşımda gördüm”

Şair ve yazar Murathan Mungan, NTV’de yayınlanan Empati adlı programda hayatına dair çok özel bir itirafta bulundu ve "Öz annemi 17 yaşımda gördüm" dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:02
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“Öz annemi 17 yaşımda gördüm” Ünlü yazar Murathan Mungan'dan yürek burkan itiraf

Ünlü yazar Murathan Mungan'dan yürek burkan itiraf. “Öz annemi 17 yaşımda gördüm”
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Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'nin yeni bölümünde Ahmet Mümtaz Taylan, filmleri, şiirleri ve şarkılarıyla Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan şair ve yazar Murathan Mungan'ı konuk etti. Ekranlarda görmeye alışık olmadığımız Murathan Mungan, Empati'de hayatına dair çok özel bir itirafta bulundu ve "Öz annemi 17 yaşımda gördüm" dedi.

"GERÇEKLİK DUYGUMDA BİR KIRILMA YAŞADIM"

Murathan Mungan annesine ve yaşadıklarına dair şöyle konuştu: "Öz annemi 17 yaşında gördüm, liseyi bitirdiği zaman söyleyelim demişler... Gerçeklik duygumda bir kırılma yaşadım. O kırılma kolay telafi edilebilir bir kırılma değil. Tavsiye demeyeceğim, tavsiye vermeyi seven bir insan değilim, ne olursa olsun çocukları gerçekle büyütmek lazım."
 

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