Belçika’nın milletvekili Erdoğan’ın kabinesinde bakan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş, daha önce Belçika’da milletvekilliği yapmıştı.

Belçika’nın milletvekili Erdoğan’ın kabinesinde bakan oldu

Editör: Serkan Talan

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi dün akşam açıkladı. Kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş getirildi. Göktaş’ın kariyer geçmişi, bakanlığa getirilmesi sonrası gündeme geldi. Göktaş, daha önce Belçika’da milletvekilliği yapmış ancak sonrasında partisinden ihraç edilmişti.

BRÜKSEL’DE MİLLETVEKİLİ OLDU

Belçika doğumlu olan Mahinur Özdemir Göktaş 2009 yılında ülkede Hristiyan Demokratların çizgisindeki parti CDH’den milletvekili seçildi. Avrupa’daki ilk başörtülü kadın milletvekili olan Göktaş, şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yaptı.

Brüksel’den milletvekili seçilen Göktaş, sözde Ermeni soykırımını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam etti.

CEZAYİR BÜYÜKELİSİ OLDU

Özdemir, 2019’a kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini yaptı.

Göktaş, siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında çalışmalar yaptı.

Tarihler 2019 yılını gösterdiğine Özdemir, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

Göktaş, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca ve Latince biliyor.

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