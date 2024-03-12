Belediye başkan adayı kazanamadıkları ile propaganda yaptı. Kazanamadıklarını tek tek sıralayıp oy istedi

Yerel seçimlere 19 gün kaldı. Siyasi parti ve adayların seçime artık sayılı günler kala sahaya inerek vatandaşlardan oy istemesi zaman zaman gülünç anlara sebep oluyor. Bu olaya gösterilecek en güzel örnek ise Mersin’den geldi.

Büyük Birlik Partisi’nin Tarsus Belediye Başkan adayı olan avukat Ali Atay sosyal medyada yayınladığı bir video ile seçmenlerden kendisine oy istedi.

Tarsus sokaklarında çektiği ‘Pes Etmedim, Kazandım: Geleceğe Yürürken İnancımı Korudum’ başlıklı videosunda Tarsus için doğru aday olduğunu ifade eden Atay, bu zamana kadar yapamadıklarını, kazanamadıklarını tek sıraladı.

Propaganda biçimi ile dikkatleri üzerine çeken başkan adayı videosunda şu sözleri kullanarak seçmenlerinden oy istedi:

“TARSUS İÇİN DOĞRU ADAY VE BAŞKAN ALİ ATAY.

Anadolu Lisesine geçiş sınavını kazanamadım. Liseden Üniversiteye geçiş sınavını kazanamadım. Zabıt katipliği sınavını 5 defa kazanamadım. Polislik sınavını kazanamadım.

Uzman ve astsubaylık sınavını kazanamadım. Bu kadar kaybetme sonrası pes etmedim.

2012 yılında Dikey Geçiş Sınavı Türkiye 60.oldum. Meslek lisesinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım.

Tarsus’un sokaklarında hayatımı kazandım, şimdi sıra Tarsus’u kazanma vakti.”