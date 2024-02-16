Belediye Başkan adayından emeklilere 2 bin lira destek vaadi

Kaynak: İHA
Belediye Başkan adayından emeklilere 2 bin lira destek vaadi
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde ihtiyaç sahibi emekliye ayda 2 bin lira destek vereceklerini açıkladı.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri kazandıktan sonra ihtiyaç sahibi emekliye ayda 2 bin lira destek vereceklerini açıkladı.

CHP’nin Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile ilçe ziyaretlerini sürdüren başkan adayı Mustafa Bozbey’e Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar da eşlik etti.

Orhangazi ilçesinin Keramet Mahallesi’nde konuşan Bozbey, “Birçok desteğimizi açıklamaya başladık. Emekliye desteklerimiz olacak.

Gerçekten ihtiyacı olan, düşük maaş alan emeklilerimize her ay 2 bin lira vermeyi programımıza aldık. Çiftçilerimize mazot, ilaç, tohum desteğini sağlayacağız.

Bunları yapacağız ki, çiftçimiz daha çok üretsin ve kazansın.

Maliyetler düşünce geliri artacak. Bu ekonomik şartlarda biz çiftçinin yanında olmak zorundayız. Gençlerimize, çocuklarımıza destekler olacak” ifadelerini kullandı.

Üreten kadınların yanında olacaklarının da altını çizen Bozbey, “Onların ürettikleri değerleri onların adına pazarlama stratejisi ile tanıtımını yapacağız.

Ürünlerini daha iyi bedellerle satmaları için destek olup, sahip çıkacağız. Bir değişimin rüzgarını fazlasıyla hissediyoruz. Her yerde bir değişim havası var.

Bugün köylerimizde, ilçelerimizde bu havayı görmenin huzuru içindeyiz. 31 Mart’ta Keramet Mahallesi’nin insanları önce Orhangazi’yi ardından da Bursa’yı gülümsetecekler.

Sizlere inanıyoruz” şeklinde konuştu

aw143377-01.jpg

aw143377-02.jpg

aw143377-03.jpg

aw143377-04.jpg

aw143377-05.jpg

Son Haberler
Öğleden sonra bastıran dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi Yerel Haberler
Öğleden sonra bastıran dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi
Flaş...Flaş...Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine tırpan Gündem
Flaş...Flaş...Anayasa Mahkemesi'nin yetkisine tırpan
Şile karayolunda kaza. 1 ölü 6 yaralı Gündem
Şile karayolunda kaza. 1 ölü 6 yaralı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı Gündem
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İmamoğlu’dan TÜSİAD’a ziyaret Ekonomi
İmamoğlu’dan TÜSİAD’a ziyaret
ABD'de idam mahkumundan nitrojenle infaza dava Dünya
ABD'de idam mahkumundan nitrojenle infaza dava
Kars’ta trafo yangını Yerel Haberler
Kars’ta trafo yangını