Emekliler hiç maaş alamayacak. Ünlü ekonomist korkutan gerçeği açıkladı

Kaynak: HALK TV
Emekliler hiç maaş alamayacak. Ünlü ekonomist korkutan gerçeği açıkladı
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, emeklilere kara haberi verdi. Herkes bayram ikramiyesini düşünürken emekliklerin maaş alamama ihtimali ortaya çıktı.

Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi belli oldu. Emekli bayram ikramiyesinde iki formül üzerinde duruluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldığını ve 3 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

İstenen rakama ulaşmasa da emekli ikramiyelerin açıklanmasına sevinen emeklilere kara haberi Ekonomist Evren Devrim Zelyut verdi.

emekli8.jpg

EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN RAPOR AÇIKLANDI

Ülkelerdeki emeklilik sistemleri incelenen ve A, B, C, D kategorilerine ayrılan sisteme ilişkin 2023 Küresel Emeklilik Raporu kamuoyuna duyuruldu.

Canlı yayında raporu anımsatan Evren Devrim Zelyut, D klasmanında yer alan ülkeler için büyük tehlike olduğunu belirtti. Raporda D klasmanında yer alan ülkelerin Hindistan, Tayland Arjantin ve Türkiye olduğunu bildiren Zelyut, önemli bir gerçeği de açıkladı.

para1.jpeg

EMEKLİLER MAAŞ ALAMAYABİLİR

Bu kategorideki ülkelere 'emeklilik sistemlerinin devam etmesi şüpheli' olarak bakıldığını söyleyen Zelyut, bunun ‘Emeklilik sistemini onarmazsanız, mevcut emeklilere bu maaşı ödemede problem çıkar.' Anlamına geldiğini ifade etti.

Zelyut, maaşların az geldiği düşünülürken esas büyük tehlikenin devam etmesi durumunda emeklilerin bu az maaşı da alamayacağını ifade etti.

para2.jpeg

İlgili Haberler
Emeklilerden ikramiye isyanı. 6 yıl önce koyun alınıyordu şimdi 5 kilo et alınamıyor
Flaş...Flaş...Emekliye Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği belli oldu
Emekliler isyan bayrağını çekti 'Artık o işlemler yasaklandı'
Belediyeler emekli aylığı verebilir mi?
Belediyeler emekli aylığı verebilir mi?
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli ikramiyesi tepkisi. 'Yazıklar olsun'
Belediye Başkan adayından emeklilere 2 bin lira destek vaadi
Son Haberler
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı Gündem
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı Gündem
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı Spor
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor Gündem
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk Spor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı Gündem
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı Spor
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı