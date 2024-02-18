Emekliler hiç maaş alamayacak. Ünlü ekonomist korkutan gerçeği açıkladı

Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi belli oldu. Emekli bayram ikramiyesinde iki formül üzerinde duruluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldığını ve 3 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

İstenen rakama ulaşmasa da emekli ikramiyelerin açıklanmasına sevinen emeklilere kara haberi Ekonomist Evren Devrim Zelyut verdi.

EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN RAPOR AÇIKLANDI

Ülkelerdeki emeklilik sistemleri incelenen ve A, B, C, D kategorilerine ayrılan sisteme ilişkin 2023 Küresel Emeklilik Raporu kamuoyuna duyuruldu.

Canlı yayında raporu anımsatan Evren Devrim Zelyut, D klasmanında yer alan ülkeler için büyük tehlike olduğunu belirtti. Raporda D klasmanında yer alan ülkelerin Hindistan, Tayland Arjantin ve Türkiye olduğunu bildiren Zelyut, önemli bir gerçeği de açıkladı.

EMEKLİLER MAAŞ ALAMAYABİLİR

Bu kategorideki ülkelere 'emeklilik sistemlerinin devam etmesi şüpheli' olarak bakıldığını söyleyen Zelyut, bunun ‘Emeklilik sistemini onarmazsanız, mevcut emeklilere bu maaşı ödemede problem çıkar.' Anlamına geldiğini ifade etti.

Zelyut, maaşların az geldiği düşünülürken esas büyük tehlikenin devam etmesi durumunda emeklilerin bu az maaşı da alamayacağını ifade etti.