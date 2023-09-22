Belediye başkanı baraj gölünün ortasında 1 saat mahsur kaldı

Artvin'de Yusufeli Barajı üzerinde hizmete açılması planlanan zipline hattının denemesi Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin tarafından yapıldı. Ancak oluşan teknik bir sorun nedeniyle başkan, baraj gölünün ortasında mahsur kaldı.

KAYNAK: İHA
Belediye başkanı baraj gölünün ortasında 1 saat mahsur kaldı

Artvin'de Yusufeli Barajı üzerine turizm amaçlı kurulan zipline'ın ilk denemesini yapan belediye başkanı Eyüp Aytekin, baraj gölünün ortasında kaldı.

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Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen baraj ve HES nedeniyle ilçe sular altında kalmıştı.

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Baraj gölünün tamamen dolmasıyla Yusufeli Belediyesi, turizm amaçlı bölgenin tanıtımı için zipline projesini hayata geçirdi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aktekin, yakında hizmete alınacak 174 metrelik zipline hattının denemesini yaptı.

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Ancak Başkan Aytekin, ilk denemesinde zipline üzerinde baraj gölünün ortasında kaldı. Bunun üzerine yardıma zipline görevlileri ve vatandaşlar yetişti.

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Bir saat baraj gölü üzerinde kurtarılmayı bekleyen Başkan Aytekin, karaya iner inmez kendisi kurtarmak için halat çeken kalabalığın arasında bulunan 6 yaşındaki Muhammet Turna’ya sarılarak öptü.

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Aytekin yaptığı açıklamada, "Yeni yapılmış daha hizmete açılmamış deneme amaçlı yaptığımız bir program. Ufak teknik bir sorun oldu. Gerekli güvenlik önlemleri alındığını bildiğim için bir korku hissetmedim. Gerekli ayarlamalar çekilecek." dedi.

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Proje hakkında bilgi de veren başkan, "Yusufeli’nin geleceği turizm ve spor turizm diyoruz. Bu geleceğe yönelik bir çalışma. Yusufeli’ne değer katacak, Yusufeli’nin bir eni olma durumunda. Bin 174 metre uzunluğunda olan zipline, Yusufeli baraj gölünü karşıdan karşıya geçiyor. Bu anlamda Yusufeli’mize güzel bir yatırım olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

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