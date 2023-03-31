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Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

Savcılık soruşturma açtı 'Midyeci Ahmet' ruhsat kriziyle karşı karşıya kaldı. Boşandığı eşiyle aynı cadde üzerine açtığı şubeyle gündeme gelen Midyeci Ahmet'in işletmesi hakkında savcılık soruşturma açınca Belediye kapatma kararı aldı

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 14:07
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Belediye 'Midyeci Ahmet’in ruhsatını iptal etti

Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
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KRT'nin haberine göre, Geçen yıl, boşandığı eşi Deniz Çelebi’ye rakip olarak aynı cadde üzerinde açtığı ‘Midyeci Ahmet’ şubesi ile gündeme gelen Ahmet Çiçek bu kez dikkat çeken bir savcılık soruşturması ve ‘ruhsat krizi’ ile gündemde.

‘RUHSATI YOK’ BAŞVURUSU

Ulaşılan belgelere göre, Ahmet Çiçek ile evliliğini 2021 yılı sonunda resmi olarak bitiren Deniz Çelebi, bu kişinin işlettiği ‘Midyeci Ahmet’ ile ilgili Beşiktaş Belediyesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan başvurularda Çırağan Caddesi numara 35’te bulunan ‘Midyeci Ahmet’in ruhsatsız olarak işletildiği öne sürüldü.

BELEDİYE İŞLEM YAPMADI’

Yine Deniz Çelebi ile bu kişiye ait Nuh Gıda Sanayi şirketinin müşteki olarak yer aldığı başvuruda, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü yetkililerinin, yapılan başvurulara rağmen görevlerini yapmadıkları iddia edildi. Savcılık başvurusunda “Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yaklaşık 1.5 seneden beri ruhsatsız çalışan bu mekâna ilişkin gerekli idari işlemleri yapmamaktadır” denildi.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Savcılık soruşturması devam ederken belediyeden kritik bir karar çıktı. Beşiktaş Belediyesi, Midyeci Ahmet’in şikâyet edilen şubesi için mühürleme kararı verdi. 1 Mart tarihli karar, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, şirkete tebliğ edildi. 2 Mart’ta şirkete tebliğ edilen kararda, 11 Temmuz 2019 tarihli ‘Pizza satış yeri’ olarak düzenlenen ruhsatının iptal edildiği bilgisi yer aldı.

KARAR ŞİRKETE TEBLİĞ EDİLDİ

Şirkete tebliğ edilmek üzere hazırlanan evrakta, söz konusu işyerinin 24 saat içinde kapatılacağı, dolayısı ile gerekli hazırlıkların yapılması istendi. İki zabıta memurunun tebliğ ettiği karar, Midyeci Ahmet’in bağlı olduğu Serin Sular Gıda yetkilisi B. Y.’ye tebliğ edildi. Söz konusu karar 2 Mart günü saat 12.00’de imza altına alındı.

KARAR MAHKEMEYE TAŞINDI

İşyerinin mühürlenmesi kararının tebliğ edilmesinden sonra Serin Sular Gıda’nın avukatları harekete geçti. Şirket adına, verilen karara ilişkin yürütmenin durdurulması istemi ile dava açıldı. İstanbul 7. İdare Mahkemesinde, Beşiktaş Belediyesi'ne karşı açılan davada tebligat işleminin de hukuka ve mevzuata aykırı olduğu öne sürüldü. Dava dilekçesinde, ruhsatın neden iptal edildiğine dair de bilgi sahibi olunmadığı savunuldu. Dilekçede ayrıca, olası bir mühürleme durumunda çok sayıda çalışanın da güç durumda kalabilecekleri kaydedildi.

BAYİLİK VEREREK BÜYÜDÜ

Mahkeme, yapılan başvuruya ilişkin 3 Mart’ta yürütmenin durdurulması kararı verdi. Bu kararla birlikte, şimdilik. Midyeci Ahmet’in, Çırağan Caddesi 35 numaralı adresteki şubesinin mühürlenmesinin de önüne geçilmiş oldu. Mahkemenin nihai kararı ise, dosyanın esası üzerinde yapılacak yargılama sonrası belli olacak. Bu arada, davalı konumdaki Beşiktaş Belediyesi Hukuk Müşavirliği’nin davanın takibini sürdürdüğü belirtildi.
Öte yandan Ahmet Çiçek’e ait Serin Sular Gıda şirketine, 7’si yurtdışında toplam 34 ‘Midyeci Ahmet’ şubesi bulunuyor. Şirket, son yıllarda bayilik sistemi ile şube sayısını arttırma yoluna gitmişti.

 

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