Uludağ’ın eteklerinde leyleklerin dansı

Kaynak: İHA
Uludağ’ın eteklerinde leyleklerin dansı
Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Keles'e bağlı Gököz Göleti’nin bu defa konukları turistler değil, leylekler oldu. Binlerce leylek havada ve yerde güzel görüntüler oluşturdu.

Dünyanın birçok noktasından turist ağırlayan Gököz Göleti doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor. Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın güney yamacındaki Gököz Göleti yılın 365 günü dünyanın farklı noktalarından turistleri ağırlıyor.

Kilometrelerce mesafeden Gököz'e gelenler kartpostallık manzaraya hayran kalıyor. Göletin hemen yanında bulunan Gököz Naturalpark'taki bungalov evlerde kalan turistler burada çeşitli aktivitelere katılma imkanı buluyor.

Yaz aylarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesine rağmen buraya gelen turistler 1120 rakımda serinlerken, kışın kar altında da keyifli vakit geçiriyor.

Gököz Göleti’nin bu defa konukları ise yine binlerce kilometre uzaktan gelen leylekler oldu. Binlerce leylek Gököz çevresinde konakladı ve gökyüzünde görsel güzellik oluşturdu. Gököz’e gelen vatandaşlar ise bu güzel anları telefonları ile kaydetti.

Gököz’de işletmesi bulunan Arif Doğru, “Ülkemizin ve Bursa’mızın en güzel doğal güzelliklerinden olan Gököz Göleti, dünden beri binlerce leylek ağırlıyor. Burada birkaç gün mola veren leylekler bizim buradaki güzelliğimize renk kattı. Her yıl yaşanan bu olay bu yılda tekrar edildi ve bu güzelliğe tanıklık ettik” diye konuştu.

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