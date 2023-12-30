Belediye seçimlerinin hediyesi belli oldu. Emre ulaş buz gibi gerçeği çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş yine hem güldürecek hem de düşündürecek bir karikatüre imza attı. 31 Mart yerel seçimlerle ilgili karikatür çizen Ulaş, yeni yılda gelecek zamlara da vurgu yaptı.

İşte o karikatür:

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere az kalırken partiler de çalışmalarına başladı. TYeni yıla daha girmeden zamlar yağmur yibi yağdı.

1 Ocak’tan itibaren gelecek zamları ise akıl almıyor. Ay sonunu getiremeyen vatandaş açıklanan yıllık asgari ücretle de ay sonunu getiremeyecek. Yerel seçimlere kadar zamlar vatandaşı sırtına binecek.