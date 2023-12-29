Emre Ulaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Arabistan’ı nasıl morartacağını saatler önce çizdi. İşte geleceği gören karikatür

Bu akşam Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa karşılaşması, Suudi yetkililerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saygısızlığı sonucunda iki takım maça çıkmama kararı alarak yurda dönüş hazırlıklarına başladı.

Mizah ustası Emre Ulaş, Süper Kupa öncesi Araplar tarafından yapılan bu saygısızlığı bugünkü karikatüründe ele almış ve bu saygısızlıklar karşısında Türk halkının talep ettiği, takımların maça çıkmama kararını almasını öngörmüştü.

İşte Emre Ulaş’ın maçtan saatler önce öngördüğü tabloyu çizdiği karikatür:

Bu akşam Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı öncesi Suudilerin, "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartı ve Atatürk pankartına, İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediğini bildirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmış ve usta karikatürist Emre Ulaş da halkın bu tepkisini bugünkü karikatürüne taşımıştı.