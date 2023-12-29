Arabistan'ı morartacak gol böyle olur. Emre Ulaş Türk halkının isteğini çizdi

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Arabistan'ı morartacak gol böyle olur. Emre Ulaş Türk halkının isteğini çizdi
Usta karikatürist Emre Ulaş, Süper Kupa maçı öncesi Suudilerin skandal kararına çok ses getirecek bir karikatürle yanıt verdi.

Hicvin ustası Emre Ulaş, bugün Suudi Arabistan’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasary Süper Kupa karşılaşması öncesi Suudi yetkililerin Türk halkının değerlerine karşı aldığı skandal karara karşı Türk halkının isteğini çizdi.

İşte Emre Ulaş’tan “Türk halkının isteği” başlıklı karikatür:

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Bugün Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Suudilerin, "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartı ve Atatürk pankartına, İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediğini bildirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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