Arabistan'ı morartacak gol böyle olur. Emre Ulaş Türk halkının isteğini çizdi

Hicvin ustası Emre Ulaş, bugün Suudi Arabistan’da oynanacak Fenerbahçe-Galatasary Süper Kupa karşılaşması öncesi Suudi yetkililerin Türk halkının değerlerine karşı aldığı skandal karara karşı Türk halkının isteğini çizdi.
İşte Emre Ulaş’tan “Türk halkının isteği” başlıklı karikatür:
Bugün Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Suudilerin, "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartı ve Atatürk pankartına, İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediğini bildirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
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