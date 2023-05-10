Belediye temizlik aracı, yayaya çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, belediyeye ait temizlik aracı, yolda yaya olarak ilerleyen bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Belediye temizlik aracı, yayaya çarptı

(İHA) Belediye temizlik aracı, yaya halde ilerleyen F. K. ismindeki kadına çarptı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait K.U. idaresindeki 59 AEU 997 plakalı belediye temizlik aracı, yaya olarak ilerleyen F.K. isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Yolda trafik akışı kontrollü sağlanırken, yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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