Belediye yaptığı zammı afişle duyurdu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğine yüzde 33’lük zam yaptı. Buna göre 200 gramlık ekmeğin fiyatı 4 lira olarak belirlendi. Belediye zammı reklam billboardlarına astığı afişle duyurdu.

Belediye yaptığı zammı afişle duyurdu

Zam kararı, Eskişehir İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası ve Eskişehir Ticaret Odası'nın ortaklaşa yaptığı değerlendirme toplantısında alındı. Toplantıda, artan maliyetler nedeniyle halk ekmeğine zam yapılması gerektiğine karar verildi. Buna göre 3 liraya satılan 200 gramlık halk ekmeğinın fiyatı 4 liraya yükseldi.

Zam kararını Eskişehirli vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Ekmeğin fiyatının alım gücünü zorladığını belirten Eskişehir halkı, bu zamla beraber diğer ürünlerinde zamlanacağını belirtti.

“ÜZGÜNÜZ”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, zam kararı için üzgün olduklarını belirterek, "Zamları yapmak zorunda kaldık. Ancak, halkımıza en uygun fiyatlı ekmeği sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İNSANLAR HALK EKMEĞİ İÇİN KUYRUĞA GİRİYOR

Artan maliyetler sebebiyle Türkiye genelinde vatandaşlar fırından normal ekmek alamıyor. Fırın ekmeğinden daha ucuza satılan halk ekmeklerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, halk ekmeği alabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Türkiye genelinde Fırında satılan ekmeğin fiyatı şehirden şehire 7 ila 8 lira arasında değişkenlik gösterirken halk ekmeğinin fiyatı ise 4 ila 5 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

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