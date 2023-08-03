AKP'li belediyeden toplu taşımaya yüzde 81 zam

Akaryakıta yapılan son zamların ardından fiyatlar 35 lira seviyelerini geçerken birçok ilde ulaşıma zam yapıldı. Afyonkarahisar'da da Belediye Meclis toplantısında toplu taşımaya zam kararı çıktı. Buna göre, 5,5 lira olan taşımacılık ücretine yüzde 81 oranında zam yapıldı.

AKP'li belediyeden toplu taşımaya yüzde 81 zam

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantılarında halk otobüsü ücretlerine zam gündeme geldi.

Afyonkarahisar Belediye başkanı AKP'li Mehmet Zeybek, 'maliyetlerin artmasından dolayı her ay 5 milyon lira zarar ettiklerini ve zammın kaçınılmaz olduğu'nu söyledi.

Zeybek, "Şu şeylerden dolayı zam yapmakta mecbur kaldık. Yoksa her ay 5 milyon zarar ediyorduk. Fiyatlar buraya gelse bile yine kâr etmeyeceğiz. Biz kâr gütmüyoruz. Bunda bile zarar ediyoruz. Bir nebze olsun hafifletiriz diyerek. Çevre illerden fiyat aldık. Çevrede en uygun fiyat bizde" dedi.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde belirlendi:

Nakit biniş: 10 TL
Tam kartlı biniş: 9 TL
Öğrenci kartı: 8 TL
Abone kart dolumu: 550 TL
Öğrenci kart abonman dolumu: 450 TL

İlgili Haberler
Belediye yaptığı zammı afişle duyurdu
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı
'Ben de bilim adamıyım' diyen AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan skandal deprem yorumu: İnsanoğlu ne zaman azmışsa...
Bir belediye çalışanlarına müthiş zam yaptı. Müjdeyi başkan açıkladı
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Tunceli'de komando taburunun yatakhanesinde korkutan yangın Yaşam
Tunceli'de komando taburunun yatakhanesinde korkutan yangın
Karaman'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı Yaşam
Karaman'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'de 16 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Yaşam
Kocaeli'de 16 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den SMA hastası Batu’ya destek Yaşam
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den SMA hastası Batu’ya destek
ABD Kongresindeki silahlı saldırgan alarmı sahte çıktı Dünya
ABD Kongresindeki silahlı saldırgan alarmı sahte çıktı
Google Chrome'dan kullanıcı deneyimini geliştirecek güncelleme Teknoloji - Otomotiv
Google Chrome'dan kullanıcı deneyimini geliştirecek güncelleme