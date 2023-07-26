Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpeklerden kaçmak isterken bindikleri skuterden düşen Suriye uyruklu Hala Elali Elali (24) ile Mustafa Elhac Muhammed (26), yaralandı.

KAYNAK: DHA
Köpeklerden kaçmak isterken skuterden düşen 2 arkadaş yaralandı

İnegöl'de kiraladıkları skuter ile gezmeye çıkan Hala Elali Elali ile Mustafa Elhac Muhammed'in peşine, Ortaköy Mahallesi'nde başıboş köpekler düştü. Bu sırada köpeklerden kaçmak isteyen 2 arkadaş, dengelerini kaybedince skuterdan düştü. Elali ve Muhammed yaralanırken, çevredekiler köpekleri uzaklaştırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mahalleli, başıboş köpeklerin belediye tarafından kontrol altına alınmasını istedi.

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kopeklerden-kacmak-isterken-skuterden-dusen-2-arkadas-yaralandi-2369-dhaphoto2.jpg

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