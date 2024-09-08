Belki size tuhaf gelebilir ama neden olmasın!

Niyeyse bilmiyorum kaç gündür -daha önce hiç düşünmemişken- aklımı şöyle bir konu karıştırır oldu.

*

Tarikat önderlerini, - Cübbeli Ahmet Hoca da dâhil- buna bir de Diyanet İşleri Başkanı’nı ilave edelim, diyorum.

Sonra da bu insanlar bir televizyon programında -hangi televizyon olursa olsun- bir araya gelseler ve bir güzel sohbet etseler, vatandaş da bunları ekran karşısında izlese diyorum.

*

Kafası karışanlar…

Şaşıranlar…

Din adına kim vatandaşı ne kadar ikna edebiliyor, edemiyor bütün bunları bir güzel seyretsek, diyorum.

*

İnanın bana bu programın bütün reytingleri altüst edebileceğini düşünüyorum.

Her şeyden önce bu insanların televizyona çıktıkları giyim kuşamları dahi merak konusu olur ki sırf o nedenle bile, o televizyonun başına saatler öncesinden geçip otururlar.

*

Mesela tartışma konusu ne olsun?

“Bugün, dinimizin Türk toplumu içindeki yeri, tarikatların ve Diyanet’in rolü nedir?” olsun.

*

Tarikatın önde gelen liderleri…

Diyanet İşleri Başkanı ve o açık oturuma gelen diğer gruplar konuyu kendi penceresinden değerlendirsin, derim.

*

Neden böyle bir yazı yazdım?

Daha doğrusu merakım ne biliyor musunuz?

Merakım şu?

Bu adamlar İslamiyet özelinde aynı noktada, ya da noktalarda buluşabiliyorlar mı, buluşamıyorlar mı, onu merak ediyorum.

*

Ama şu da gün gibi bir gerçek ki; yapılması olası dahi olmayan böyle bir açık oturum, var sayalım ki bir mucize oldu ve yapıldı.

O zaman biz de tarikat liderlerinin dini anlatmakta ne kadar yetkin olduklarını ya da olmadıklarını…

Diyanet İşleri Başkanı’nın bu konudaki çabasını görseler, diyorum.

Şıhların, şeyhlerin uçması, müritlerinin çabasıyla değil de kendi çabalarıyla olduğunu bu millete bir gösterseler diyorum.

*

Ama gerçekten çok merak ediyorum, böyle bir açık oturumda bizim Diyanet İşleri Başkanımız hangi sırada yer alır görmek istiyorum.

*

Peki, o toplantıdan izleyici, “Bugün, dinimizin Türk toplumu içindeki yeri, tarikatların ve Diyanet’in rolü nedir?” konusundan yararlanabilir mi, izleyici tatmin olur mu acaba?

*

Burada ön yargılı olmak istemiyorum.

Keşke birlikte ekrana çıksalar da nasıl bir cevher olduklarını ya da olmadıklarını Türk toplumuna kendileri sahiden gösterseler.

Biz de görmüş olsak.

*

Belki de size tuhaf gelir, ama neden olmasın?