NOW TV’de ekrana gelmeye hazırlanan ‘Ben Leman’ın yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez’in yer aldığı dizi, 3 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmenliğini Semih Bağcı’nın yaptığı, senaryonu Yekta Torun ile Hilal Yıldız’ın yazdığı NTC Medya imzalı dizi, yıllar sonra memleketine dönen Öğretmen Leman’ın geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Peki, ‘Ben Leman’ reytinglerde ne yapar? 20 sezondur ekranda varlığını sürdüren ‘Arka Sokaklar’, aldığı reytinglerle başarısını perçinleyen ‘Kızılcık Şerbeti’, ilk hafta reytinglerde pek umut vermeyen ‘Aşk ve Gözyaşı’ ve yaz sezonundan devam eden ‘MasterChef Türkiye’ gibi yapımlar karşısında işi biraz zor. Önce Pazartesi yayına başlayacağı konuşulan daha sonra Cuma günü yayına girmesine karar verilen ‘Ben Leman’ın yolu açık olsun.

Özgün’den enerjisi yüksek şarkı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Özgün, uzun süredir beklenen yeni şarkısı ‘Deli Bal’ı Avrupa Müzik ve EDZ Müzik iş birliğiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Ozan Doğan’a ait şarkının düzenlemesini Gürkan Kömürcü yapmış. Kıpır kıpır yapısı, melodisi ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken şarkı dinleyenlere aşkın coşkusunu hissettirirken aynı zamanda hayatın ritmine kendini bıraktırıyor.

Enerjisi yüksek ve ritmiyle öne çıkan şarkı, dans ve hızlı temposuyla kısa sürede müzik listelerinin favorisi olmaya aday görünüyor.

Arter’de seminerler dizisi başlıyor

Arter’in uzun soluklu seminer dizileri, yürütücülüğünü sanatçı ve akademisyen Zeynep Gürler’in üstlendiği ‘Sanat Yapıtları Doğa Hakkında Bize Ne Söyler?’ başlıklı seminer dizisiyle sonbaharda devam ediyor.

Bir sanat yapıtıyla karşılaşmanın yaratabileceği beklenmedik deneyimleri ve bunların birey üzerindeki etkilerini tartışmaya açan seminer 30 Eylül; 7, 14, 21 Ekim; 4 ve 11 Kasım’da saat 19:30’da Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek.

‘Sanat Yapıtları Doğa Hakkında Bize Ne Söyler?’ seminerlerde her bir modüle ayrı ayrı katılım mümkün olacak. Seminerler, yapıtlarla ilişki kuran bireylerin kendi sorularını oluşturmasında yol gösterici olmayı amaçlıyor.