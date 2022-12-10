Orhan Uğuroğlu'ndan Portekiz teknik direktörüne ağır eleştiri. ''Ben olsam Portekiz'e almam''

Dünya Kupası'nda Portekiz, Fas'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Ronaldo İsviçre maçında olduğu gibi Fas maçında da yedek başladı. Oyuna 51. dakikada dahil oldu.

Bu durum sonrası gazeteci Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uğuroğlu paylaşımında;

''Tebrikler FAS Milli Futbol Takımına

Ronaldo gibi bir dünya yıldızını YEDEK bırakıp 11’e almayan Portekiz hocasını ben olsam Portekiz’e almam.

Ronaldo ile maça başlar öne geçer sonra çıkartırsın. #Ronaldo sahada ise rakibe psikolojik üstünlük sağlarsın. @Cristiano'' ifadelerini kullandı.