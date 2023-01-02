Haberini kullanıp imzasını koymadılar. Şerafettin Tilki Fanatik'e seslendi

Ben Şerafettin Tilki.

İyilerin savunucusu, kötülerin korkulu rüyası.

Yeniçağ'da yazılarıma başlarken bir söz verdim. "Eyy okurlarım" dedim ve ekledim: "Artık gizli hiçbir şey kalmayacak. Olup bitenleri, dönen dolapları, gizli görüşmeleri, saman altından su yürütenleri sizlere aktaracağım!"

Görüyorsunuz işte aktarıyorum da.

Perde arkasında, kapı aralığında, arka masalarda yerimi alıyorum, her şeyi size tek tek anlatıyorum.

Başladığımızdan beri neler öğrendiniz neler.

Daha öğreneceğiniz çok şey var. Hala geziyorum. Kah kulüplerde, kah Riva'dayım. Bir bakmışsınız uluslararası arenadayım.

Ama rakip gazetelerde bir rahatsızlık var; bunun da farkındayım.

Benim adımı kullanmaktan kaçınıyorlar. Haberimi alıyorlar.

Alsınlar tabi, bir şey demiyorum.

Ama neden adımı kullanmıyorlar.

Ben yazar değil miyim?

Ben Allahın kulu değil miyim?

Benim canım yok mu?

Haberin üstünde adım yok mu?

İşte buyurun Fanatik gazetesi.

Bu sabah girdiğim yazımı hemen almışlar.

Ne kadar güzel. Bu o gazetedeki arkadaşların çalışkanlığını, takipçiliğini gösterir.

Neydi haberim? Abramovic'in Türkiye'de almak istediği kulüple ilgiliydi. Azerbaycan'dan gelen mektubu aktarmıştım.

Bakın Fanatik'teki arkadaşlar haberimi uzun uzun koyduktan sonra bir yerinde ne demişler:



"Yeniçağ'daki habere göre Abromovich, Beşiktaş kongre üyesi olan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov’la Türkiye'de kulüp satın alma konusunu görüştü. Abromovich, İstanbul’da satın alabileceği kulüp konusunda yardım istedi."

Dediğim gibi... Aferin orada çalışan emekçi kardeşlerime. Kaçırmamışlar.

Ama soruyorum. Her haberi aldığınızda gazetesinin yanı sıra haberi yazanın adını da koyuyorsunuz da... Benim adım neden yok? Ben de yazarım. Üstelik karanlıkları aydınlık yaparım. Gizli kapaklı işleri ortaya çıkarırım.

Çekinmeyin. Adımdan mı rahatsızsınız yoksa. Lütfen söyleyin.

Tekrar ediyorum. Adım Şerafettin'dir, soyadım da Tilki benim. Yerin kulağı da derler, yanlışım yoktur. Doğrucu Davut olarak da bilinirim.

Onun için. Elinizi korkak alıştırmayın. Şerafettin Tilki adını sakın unutmayın.