Benfica Başkanı Rui Costa'dan Mario Branco ve Jose Mourinho için olay açıklama! Fenerbahçe'ye kumpas

Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe'den ayrıldıktan anlşmaya vardığı Jose Mourinho için konuştu. CNN'e açıklamalar yapan Portekizli futbol adamı, Bruno Lage'ın ayrılığına da değindi.

İşte o açıklamalardan öne çıkanlar;

"MARIO BRANCO FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN AYRILIĞINI HAZIRLADI"

CNN Portekiz'e konuşan Costa, Benfica Genel Futbol Direktörü Mario Branco'nun Jose Mourinho'nun getirebilmek için Lage'ın gidişini hazırladığı iddialarının doğru olmadığını dile getirdi. Portekiz kulübünü başkanı, "Bruno Lage'ı gönderme planı yoktu. Mario Branco'nun onun gidişini hazırladığını söylemek mantıklı değil. (Gülerek) Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun ayrılığını hazırladı, Benfica'da ise gelişini hazırladı."

MAAŞ VE TAZMİNAT

Rui Costa, Jose Mourinho'nun sözleşmesinde kulüp lehine olan bir tazminat maddesinin de yer aldığını söyledi. Portekizli teknik adamın, Benfica'dan ayrılmak istediği takdirde yıllık ücretinin yarısından az bir tazminat bedelini kulübe ödeyeceğini dile getirdi.

Rui Costa, Mourinho'nun Benfica'daki maaşının yaklaşık 3-4 milyon euro olduğunu duyurdu.

