Sadettin Saran'dan fotoğraflı mesaj! Domenico Tedesco out

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Ertan TorunSamandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımının önde gelen isimleri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Domenico Tedesco yer almadı.

Fenerbahçe'de dün mazbatasını alan Sadettin Saran, vakit kaybetmeden futbol takımı ile görüşmeye gitti. Saran'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'da eşilk ederken, teknik direktör Domenico Tedesco görüşmede yer almadı.

Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Başkanımız Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde Futbol A Takımımızla bir araya geldi. Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürürken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticimiz Ertan Torunoğulları tesisimizi ziyaret etti. Burada futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticimiz, bir toplantı gerçekleştirdi."

