Roger Schmidt onun peşinde: Benfica'dan flaş transfer iddiası

Juventus U19 forması giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız için Benfica'nın oyuncuya talip olduğu öne sürüldü.

Marca'nın haberine göre; Roger Schmidt'in'in teknik direktörü olduğu Benfica'nın Juventus forması giyen Kenan Yıldız için harekete geçtiği ifade edildi.

İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın ligde bu sezon 20 maçta 9 golü bulunuyor.