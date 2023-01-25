Roger Schmidt onun peşinde: Benfica'dan flaş transfer iddiası

Juventus U19 forması giyen Milli futbolcu Kenan Yıldız için Benfica'nın oyuncuya talip olduğu öne sürüldü.
Marca'nın haberine göre; Roger Schmidt'in'in teknik direktörü olduğu Benfica'nın Juventus forması giyen Kenan Yıldız için harekete geçtiği ifade edildi.
İtalyan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın ligde bu sezon 20 maçta 9 golü bulunuyor.
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