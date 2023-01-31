Prisma soruşturmasında gerekçeli karar açıklandı: Juventus'un 15 puanı neden silindi

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), federasyon spor hakimliğinin Juventus'a yönelik haksız sermaye kazancı dolayısıyla verilen cezanın gerekçesi belli oldu.

36 sayfalık gerekçeli kararda, siyah-beyazlı kulübün sportif bakımdan da disiplin suçu işlediği belirtildi.

Juventus kulübünün ilgili sportif düzenlemeleri uzun süreli şekilde ve tekrar eden biçimlerde ihlal etmesinin ve de hak mahrumiyeti alan kulüp yöneticilerinin bu durumun farkında olmasının verilen cezaların gerekçesini oluşturduğu kaydedildi.

Gerekçeli kararda ayrıca, Juventus'un mali hesaplarının güvenilir olmadığı da ifade edildi.

Cezanın, Federasyon Spor Savcısı Giuseppe Chine'nin talep ettiği 9 puan silme cezasının da üstünde olmasının gerekçesinin ise Juventus'un haksız sermaye kazançlarının sportif rekabeti bozabilecek düzeyde olması olduğu aktarıldı.

DAHA ÖNCE HABER ÇIKTI

Juventus ile birlikte suçlanan ancak herhangi bir ceza almayan diğer 8 kulübe dair herhangi bir belirli kanıta rastlanmadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takımın, gerekçeli kararın açıklanmasıyla söz konusu cezalara 30 gün içinde itiraz etme hakkının bulunduğu ve ilerleyen günlerde bu itirazın yapılacağı basında çıkan haberlerde yer aldı.

Diğer yandan, Juventus'un adının karıştığı mali usulsüzlüklerden biri olan futbolculara yapılan maaş ödemelerine ilişkin inceleme de sürüyor. İtalyan basınında, bu konuda da siyah-beyazlı kulübü başka cezalar alabileceği haberleri de daha önce çıkmıştı.

Bu arada, Juventus, 15 puan silme cezasının verildiği 20 Ocak'tan bu yana ligde kendi sahasında oynamasına karşın iki maçta da galip gelemedi. Siyah-Atalanta ile 3-3 berabere kalırken, Monza'ya ise 2-0 yenildi. Puan silme cezasının işlenmesiyle orta sıralara gerileyen Juventus, Serie A'da 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

PRİSMA SORUŞTURMASININ DETAYI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

İSTİFAYA GÖTÜREN DETAY

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Andrea Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım 2022'de istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce mayıs 2022’de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Halihazırda Tottenham Hotspur’da görev yapan Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Andrea Agnelli 24 ay, Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

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