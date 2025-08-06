Benfica'yı Kerem Aktürkoğlu korkusu sardı!

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Benfica'yı Kerem Aktürkoğlu korkusu sardı!

Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varmış ancak Portekiz devi ile orta yolu bulamamıştı. Milli oyuncunun kulübünün bu ayrılığa neden temkinli yaklaştığı belli ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirmesi için Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi, özel jetle birlikte İstanbul'a döndü. Yıldız oyuncu, Benfica yöneticileri ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesine rağmen, Portekiz ekibi henüz net bir karar vermedi ve sarı-lacivertlilerden süre talep etti.

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BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AYRILIĞINA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Nice'i geçmeleri halinde Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin galibiyle karşılacak Benfica, gruplara kalmak istediği için transfer yapmadan Kerem Aktürkoğlu'nu bırakmaya sıcak bakmadı.

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Ayrıca başkanlık seçimi yaşayacak Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaları halinde gelecek tepkileri düşündüğü için henüz milli oyuncunun gidişine onay vermedi.

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