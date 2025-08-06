Benfica'yı Kerem Aktürkoğlu korkusu sardı!

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirmesi için Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi, özel jetle birlikte İstanbul'a döndü. Yıldız oyuncu, Benfica yöneticileri ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylemesine rağmen, Portekiz ekibi henüz net bir karar vermedi ve sarı-lacivertlilerden süre talep etti.

Livakovic'e sürpriz talip!

Fatih Terim'den flaş Jhon Duran sözleri! "Patlayabilir"

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AYRILIĞINA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Nice'i geçmeleri halinde Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin galibiyle karşılacak Benfica, gruplara kalmak istediği için transfer yapmadan Kerem Aktürkoğlu'nu bırakmaya sıcak bakmadı.

Yine Beşiktaş yine transfer krizi! Kyle Walker-Peters vakası: Tam imzaya gelecek derken...

Ayrıca başkanlık seçimi yaşayacak Benfica'da mevcut başkan Rui Costa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaları halinde gelecek tepkileri düşündüğü için henüz milli oyuncunun gidişine onay vermedi.

Leroy Sane Galatasaray'ı kesmedi! Bayern Münih'ten hat-trick: 2 yıldız daha yolda

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük sorun! Hem Benfica hem de Fenerbahçe 'seçim' diyor

Galatasaray sağ bekini buldu! Dünya devinin yıldızı geliyor: Taraftarlar havalimanına akın edecek