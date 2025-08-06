Livakovic'e sürpriz talip!

Fenerbahçe forması giyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı. Daha önce İtalya Serie A'dan birkaç takımı peşine takan Livakovic'e bu kez Ada ekibi kanca attı.

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WEST HAM UNITED'IN LİSTESİNDE DOMINIK LIVAKOVIC DE VAR

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi kulüplerinden West Ham United, Michael Zetterer için Alman kulübü Werder Bremen'e 5 milyon euronun altında bir teklif yaptı.

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İngiliz kulübünün kaleci adayları listesinde, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livaković'in de yer aldığı belirtildi.

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