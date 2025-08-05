Galatasaray sağ bekini buldu! Dünya devinin yıldızı geliyor: Taraftarlar havalimanına akın edecek

Yeni sezon öncesi özellikle Avrupa'da güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray, transferde yönünü sağ bek bölgesine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Bundesliga'da buldu.

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SINGO VE SACHA BOEY OLMADI

Monaco forması giyen Wilfred Singo'nun bonservisini 25 milyonun altına çekemediği için frene basan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Sacha Boey'i ise bir türlü ikna edemedi. Bunun üzerine yeni isimlere yönelen Cimbom, rotayı bir kez daha Alman devine çevirdi.

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GALATASARAY JOSIP STANISIC'İ İSTİYOR

Galatasaray Yönetimi, geçen sezon Leverkusen'de kiralık oynayan Josip Stanisic'i istiyor. Hırvatistan Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki başarılı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da tarifine birebir uyuyor.

Kariyerinin yarısını sağ bekte kalan yarısını da stoperde geçiren, görev verildiğinde sol bekte de görev yapabiliyor.

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TEKLİF YAPILDI

Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Stanisic geçen sezon bir opsiyon bulunmadan Leverkusen forması giymişti.

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