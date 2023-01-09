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Benim Adım Farah dizisi kadrosu belli oldu mu? Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?

Demet Özdemir’in kadrosunda yer aldığı Benim Adım Farah dizisi bir süredir konuşulan dizilerdendi. FOX TV’de yayınlanması beklenen Benim Adım Farah dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Benim Adım Farah dizisi kadrosu belli oldu mu? Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:45
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Benim Adım Farah dizisi kadrosu belli oldu mu? Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?

Benim Adım Farah dizisi kadrosu belli oldu mu? Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?
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Benim Adım Farah dizisi yeni sezonda yayınlanması beklenen ve çok konuşulan dizilerdendi. Demet Özdemir’in yeni dizisi olarak sıkça gündem olan Benim Adım Farah dizisine dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Peki, Benim Adım Farah dizisi kadrosu belli oldu mu? Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?

Demet Özdemir bir süredir yayınlanacak yeni dizisi Benim Adım Farah ile anılıyordu. Diziye dair ayrıntılar netleşmeye başladı.

Yapımcılığını O3'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç’in yazdığı Benim Adım Farah dizisi FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Benim Adım Farah dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Benim Adım Farah dizisinde kimler rol alacak?

BENİM ADIM FARAH DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Adım Farah dizisinin oyuncuları arasında; Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış,Mustafa Avkıran, Oktay Çubuk, Senan Kara, Derya Pınar Ak yer alıyor.

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