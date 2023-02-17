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Ronaldo'nun iki asist yaptığı maçta kazanan Al Nassr

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr ile Al Taawon mücadele etti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 20:33
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Ronaldo iki gol attırdı, Al Nassr kazandı

Ronaldo'nun iki asist yaptığı maçta kazanan Al Nassr
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Suudi Arabistan Ligi 17. hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Al Taawon ile karşı karşıya geldi.

Mrsool Park'da oynanan mücadeleyi Al Nassr 2-1 kazandı. Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Ghareeb ve 78. dakikada Madu kaydetti.

Ev sahibi ekibin iki golünde de asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı. 

Ronaldo maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 5 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 40'a yükseltti. Al Taawon ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Damac'a konuk olacak. Al Taawon ise Al Fayha'yı ağırlayacak.

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