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Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, transfer olduğu Suudi Arabistan Ligi hakkında açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 22:24
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Ronaldo'dan açıklamalar

Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
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Al Nassrlı dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin sanıldığından daha iyi bir lig olduğunu ifade etti.

İşte Ronaldo'nun açıklamaları;

''MUTLU OLMASAYDIM BURADA OLMAZDIM''
"Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum, bu yüzden buradayım. Mutlu olmasaydım burada olmazdım."

''ÇOK REKABETÇİ BİR LİGDEYİM''
"Çok rekabetçi bir ligdeyim. Suudi ligine farklı bakmanız lazım. Belki Premier Lig gibi değil ama pozitif olmasına ben de şaşırdım. Takımlar iyi, dengeli. Arap oyuncular zaten iyi, yabancılarla da kalite artıyor. Eğer planları tutarsa 5 ila 6 yıl sonra dünyanın en rekabetçi 4. veya 5. ligi olur." 

''AMACIM PORTEKİZ'İ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK''
"Hayatımızda her şeyi dengeye oturtmak zorundayız. Ailemle çok düşündüm. Zorluklara rağmen başarabiliriz sonucuna vardık. Buraya geri döndüğüm için mutluyum. Her zaman oynamak istemişimdir. Milli Takıma verecek çok şey olduğunu fark ettim. Amacım Portekiz'i en üst seviyeye çıkarmak."

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