Benzema Suudi futbolunu geliştirmek için Arabistan'a gitmiş

Al Ittihad'a transfer olan Benzema, Arabistan tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha önceden Arabistan'a gelmek istediğini belirten 35 yaşındaki yıldız, ''Futbol projesi devreye girdi. Bu yüzden hikayenin bir parçası olmak istedim'' dedi.

İspanyol devi Real Madrid'den Al Ittihad'a transfer olan yıldız futbolcu Karim Benzema'nın bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Benzema, "Real Madrid'de yaptığım ve kazandığım her şeyle birlikte, yeni bir meydan okumayı denemek için iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çok uzun zamandır, futboldan önce bile hep buraya gelmek istemiştim ve futbol projesi devreye girdi.

Bir anda büyüyen ve çok ses getiren bir projeydi. Bu yüzden kendi adıma hikayenin bir parçası olmak istedim. Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim" diye konuştu.