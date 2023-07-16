Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord

AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken seçim sonrası akaryakıta yapılan zam ile benzin 35 TL’ye motorin 32 TL’ye yükseldi. Seçim öncesi Erdoğan ve Soylu tarafından Gabar’da petrol bulunduğu iddia edilmişti

Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord

AKP hükümeti seçim sonrası ekonomik dar boğazın faturasını vatandaşa kesmeye başladı. Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı.

Baskının kalkmasıyla döviz kurları fırladı. Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya, Euro TL ise 21 liradan 29 liraya kadar yükseldi. Altın ise tarihi zirvesini yaşıyor, bin 642 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltildi.

Motorin ve benzine ÖTV zammı 6 lira olarak yansıdı. Böylece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından akaryakıt fiyatlarına 9’uncu kez zam gelmiş oldu. Kararın ardından Benzin 28 TL’den 35 TL’ye, motorin 26 TL’den 32 TL’ye yükseldi. LPG ise 15 liraya yükseldi.

Yüzde 70’e yakın zam yapılan akaryakıtta seçim öncesi motorin 19.36 TL, benzin 21.29 TL’idi.

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GABAR’DA PETROL BULUNDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs’ta Konya mitinginde yaptığı açıklamada Şırnak’ta bulunan Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.

"ÇIKTIĞI AN TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRACAK KABİLİYETTE"
Bulunduğu söylenen petrolle ilgili konuşan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gabar dağında petrol çıkıyor. Şimdi Amerika çıldırmaz mı, Avrupa çıldırmaz mı? Daha yeni başladı. Nasıl bir petrol olduğunu da söyleyeyim. Benzeri Suudi Arabistan'da da var. Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek bir kabiliyeti var, gravitesi çok yüksek” ifadelerini kullanmıştı.

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